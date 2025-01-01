Елена Синица В Перми возобновлены торги на проектирование места отдыха у Мотовилихинского пруда Торги были приостановлены в декабре Поделиться Твитнуть

Ориентировочные границы проектирования обустройства Мотовилихинского пруда / конкурсная документация zakupki.gov.ru

В Перми возобновили торги на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории у Мотовилихинского пруда. Поиск подрядчика продолжается, информация об этом появилась на портале госзакупок.

Напомним, что в декабре торги были приостановлены, так как один из участников — ООО «ПСК КамаМост» — усмотрел в документации возведение объектов капительного строительство. Представители компании отмечали, что при обустройстве объектов озеленения их строительство не предусматривается.

После этого Пермское УФАС провело проверку и отметило, что на особо охраняемой природной территории допускается появление таких объектов, если те не нарушают режимы охраны и использования ООПТ. Доказательств того, что капитальные сооружения не могут появиться на территории Мотовилихинского пруда, не предоставлено.

В благоустройство территории 4,5 га входит комплексное озеленение, устройство подпорной стенки, ливневой канализации, наружного освещения, открытых плоскостных площадок, установка 55 камер, трёх общественных туалетов, административно-бытового комплекса, КПП. На территории планируется разместить спортивную и детскую игровые площадки, малые архитектурные формы, прогулочные и велосипедные дорожки, променад, пункты проката, летние кафе, зонты и шезлонги, питьевые фонтанчики, информационные таблички.





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