Алёна Бронникова Пермское УФАС заблокировало торги по проекту обустройства территории пруда в Мотовилихе В ходе проверки были выявлены нарушения Поделиться Твитнуть

Ориентировочные границы проектирования обустройства Мотовилихинского пруда / конкурсная документация zakupki.gov.ru

По результатам внеплановой проверки Пермское УФАС заблокировало определение поставщика в закупке на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству объекта озеленения общего пользования у Мотовилихинского пруда в Перми. Согласно информации на сайте госзакупок, причиной проверки стала жалоба проектно-строительной компании «КамаМост» на действия заказчика.

В техзадании конкурсной документации сообщается, что, помимо благоустройства территории, подрядчик должен возвести новые объекты, в том числе объекты капитального строительства: подпорную стенку административно-бытовой комплекс и пр. Заявитель отмечает, что это нарушает Правила благоустройства города Перми, положениями которого возведение таких объектов не предусмотрено.

УФАС выявило в действиях МКУ «Пермблагоустройство» и ГКУ «Центр организации закупок» нарушение п. 12 ч. 1 ст. 42 Закона о закупках. Ведомство постановило выдать предписание заказчику, уполномоченному учреждению, конкурсной комиссии и оператору электронной площадки, а также передать материалы проверки должностному лицу для принятия решения о привлечении ответственных лиц к административной ответственности.

В предписании указано, что протоколы подведения итогов определения поставщика и рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе должны быть отменены, в извещение о проведении конкурса — внесены изменения с учётом решения комиссии по внеплановой проверке и требований законодательства, а срок подачи заявок на участие — продлён. Срок исполнения предписания — до 17 января 2025 года. Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трёх месяцев.

Напомним, о поиске подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству объекта озеленения общего пользования у пруда МКУ «Пермблагоустройство» объявило в ноябре. Победителем стала компания «Проект Плюс» (Ивановская обл.), предложившая выполнить работы за 14 млн руб.

В благоустройство территории 4,5 га входит комплексное озеленение, устройство подпорной стенки, ливневой канализации, наружного освещения, открытых плоскостных площадок, установка 55 камер, трёх общественных туалетов, административно-бытового комплекса, КПП. На территории планируется разместить спортивную и детскую игровые площадки, малые архитектурные формы, прогулочные и велосипедные дорожки, променад, пункты проката, летние кафе, зонты и шезлонги, питьевые фонтанчики, информационные таблички.

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