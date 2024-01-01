Алёна Бронникова Проектные работы по обустройству Мотовилихинского пруда в Перми оценили в 15 млн рублей Одобрение экспертизы проект должен получить до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

Ориентировочные границы проектирования обустройства Мотовилихинского пруда / конкурсная документация zakupki.gov.ru

В Перми приступают к реализации проекта благоустройства природной территории у Мотовилихинского пруда. МКУ «Пермблагоустройство» объявило поиск подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству объекта озеленения общего пользования у пруда.

Как указано на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 15 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет. Заявки на участие принимаются до 3 декабря.

Согласно техзаданию, этапы работ включают в себя инженерные изыскания, проектную и сметную документацию, землеустроительные работы, государственную историко-культурную экспертизу и экспертизу достоверности определения сметной стоимости. Все этапы должны быть выполнены до 10 декабря 2025 года. В благоустройство территории 4,5 га входит комплексное озеленение на площади 10 тыс. кв. м, устройство подпорной стенки, ливневой канализации, наружного освещения, 55 камер, трёх общественных туалетов, административно-бытового комплекса, КПП и открытых плоскостных площадок.

Концепция благоустройства территории Мотовилихинского пруда / конкурсная документация zakupki.gov.ru

Подрядчик должен будет обследовать объект, уточнить необходимые к выполнению работ объёмы, собрать исходные данные, выполнить землеустроительные работы, разработать непосредственно сам проект с разделом озеленения. При выполнении проектно-изыскательских работ необходимо учитывать, что участок является особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Здесь планируется разместить спортивную и детскую игровые площадки, малые архитектурные формы, прогулочные и велосипедные дорожки, променад, пункты проката, летние кафе, зонты и шезлонги, питьевые фонтанчики, информационные таблички и пр.

Концепция благоустройства территории Мотовилихинского пруда / конкурсная документация zakupki.gov.ru

В марте 2023 года в мэрии Перми представили проект «Пермская жемчужина» по благоустройству ООПТ возле историко-природного комплекса «Мотовилихинский пруд». Концепцией предлагается выделение нескольких зон: для пеших и велосипедных прогулок, барбекю с беседками и мангалами, тихого отдыха и бережного отношения к природе. Проект предполагает создание мультифункционального пространства, которое будет задействовано не только в тёплое время года, но и зимой.

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