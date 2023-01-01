В Перми представлен проект благоустройства природной территории у Мотовилихинского пруда Здесь предполагается создать всесезонное многофункциональное пространство Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский пруд / фото: tourister.ru

В администрации Перми презентован проект «Пермская жемчужина». Он касается благоустройства особо охраняемой природной территории (ООПТ) возле историко-природного комплекса «Мотовилихинский пруд». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На ООПТ предлагается выделение нескольких зон — для пеших и велосипедных прогулок, зоны барбекю с беседками и мангалами, зоны тихого отдыха и зоны бережного отношения к природе. На рекреационной территории по плану должны разместиться детские и спортивные площадки, кафе, зона для проведения массовых мероприятий, кабинки для переодевания, душевые, камеры хранения, прокат спортивного инвентаря.

Проект предполагает создание мультифункционального пространства, которое будет задействовано не только в тёплое время года, но и зимой.

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