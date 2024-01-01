Проектом обустройства Мотовилихинского пруда в Перми займётся компания из Иваново Она выполнит работы до декабря 2025 года Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский пруд / фото: tourister.ru

Проектно-изыскательские работы по обустройству территории у Мотовилихинского пруда в Перми выиграла компания «Проект Плюс» (Ивановская область). Максимальная цена по этому контракту была заявлена в размере 14,9 млн руб., победитель конкурса предложил выполнить работы за 14 млн руб. Эти деньги подрядчик получит из городского бюджета.

Согласно техзаданию, этапы работ включают в себя инженерные изыскания, проектную и сметную документацию, землеустроительные работы, государственную историко-культурную экспертизу и экспертизу достоверности определения сметной стоимости. Подрядчик должен начать работы 25 декабря этого года, а к 10 декабря следующего все этапы должны быть выполнены.

В благоустройство территории 4,5 га входит комплексное озеленение 10 тыс. кв. м, устройство подпорной стенки, ливневой канализации, наружного освещения, открытых плоскостных площадок,установка 55 камер, трёх общественных туалетов, административно-бытового комплекса, КПП.

На территории разместят спортивную и детскую игровые площадки, малые архитектурные формы, прогулочные и велосипедные дорожки, променад, пункты проката, летние кафе, зонты и шезлонги, питьевые фонтанчики, информационные таблички.

Компания «Проект Плюс» работает на рынке уже 24 года и занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлении технических консультаций.

Напомним, о поиске подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству объекта озеленения общего пользования у пруда МКУ «Пермблагоустройство» объявило в ноябре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.