Жителю Прикамья при расселении аварийного дома предоставили жильё меньшей площади Вмешалась прокуратура Поделиться Твитнуть

Прокуратура города Чусового провела проверку обращения местного гражданина, касающегося соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Жильё и городская среда» .

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что при переселении жителя из аварийного дома ему было предоставлено жильё меньшей площади, что является нарушением его прав.

По итогам проведения проверки главе администрации муниципального округа было направлено представление. Прокуратура будет следить за процессом устранения выявленных нарушений.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку по поводу свалки загрязнённого снега в районе Камы, недалеко от м/р Камская долина в Перми. Жители улиц Борцов Революции и Брикетной пожаловались на то, что возле их домов сбрасывают грязный снег, который свозят с городских дорог. Его оставляют как на берегу Камы, так и в конце ул. Борцов Революции.

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