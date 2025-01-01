Прокуратура заинтересовалась свалкой грязного снега в Камской долине Перми Начата проверка Поделиться Твитнуть

Скриншот видео 59.ru

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку по поводу свалки загрязнённого снега в районе реки Кама, недалеко от микрорайона Камская Долина в Перми, сообщает пресс-служба учреждения.

В ходе проверки будет оценена работа местных органов управления и лиц, отвечающих за организацию данной площадки.

Если в процессе проверок будут установлены нарушения, прокуратура примет необходимые меры реагирования.

Ранее о проблеме сообщал портал 59.ru. Жители улиц Борцов Революции и Брикетной пожаловались журналистам на то, что возле их домов сбрасывают грязный снег, который свозят с городских дорог. Его оставляют как на берегу Камы, так и в конце улицы Борцов Революции.

В мэрии Перми уточнили, что снег накапливается на частной земле, и сотрудники районной администрации не имеют полномочий для проведения проверок в этом месте. Городские власти порекомендовали жителям фиксировать нарушения с помощью фото и видео и направлять эти материалы в правоохранительные органы.

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