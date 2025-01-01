СК начал проверку по поводу гибели 14-летнего подростка в Кунгуре Мальчик погиб, катаясь на тюбинге Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Кунгуре следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели подростка во время катания на тюбинге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ведомстве установили, что 14 января мальчик вместе с друзьями катался на тюбинге на естественном уклоне «Лысая гора», расположенном на территории Кунгурского округа. В какой-то момент, сказав своим друзьям о плохом самочувствии, подросток упал. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть ребёнка. При этом во время катания со склона мальчик не был травмирован.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы произошедшего.

Напомним, трагедия произошла на лыжной базе «Снежинка». По данным СМИ, когда подросток спускался со склона, его подбросило, он ударился грудью о снег. Его тело обнаружили дети, с которыми он вместе пришёл на территорию базы.

До инцидента погибшему был установлен шунт в сердце, и подобные физические нагрузки ему были противопоказаны.

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