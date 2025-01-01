Елена Синица В Кунгуре на лыжной базе скончался 14-летний подросток У ребёнка были проблемы с сердцем Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На лыжной базе «Снежинка» в Кунгуре во время катания на тюбинге скончался 14-летний школьник. Об этом сообщает «КП-Пермь».

Уточняется, что ребёнок скончался до приезда скорой медицинской помощи. По информации издания, когда подросток спускался со склона, его подбросило, и он ударился грудью о снег. Его тело обнаружили дети, с которыми он вместе пришёл на территорию базы.

Как отмечает «Комсомольская правда», у погибшего был шунт в сердце и подобные физические нагрузки ему были противопоказаны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.