Елена Синица Пермяки назвали желаемый размер МРОТ Жители города хотят, чтобы МРОТ составлял 52,1 тыс.руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяки считают, что МРОТ должен составлять 52 100 руб. В сентябре 2024 года эта сумма была меньше — 48 тыс. руб., в декабре 2023 года — 38 200 руб., а в августе того же года — 37 700 руб. Об этом сообщает портал SuperJob.

Самые высокие ожидания у жителей Москвы (61,8 тыс.руб.), Хабаровска (59 тыс.руб.), Санкт-Петербурга (58,5 тыс. руб.). В топ-5 городов с самыми высокими ожиданиями по МРОТ, кроме двух столиц и Хабаровска, также вошли Владивосток (55 800 рублей в месяц) и Краснодар (55300 рублей).

Напротив, самые скромные запросы к МРОТ у жителей Нижнего Новгорода, Ижевска (по 48 тыс.руб.) и Кирова (49,2 тыс.руб.).

Ранее сообщалось, что инспекция труда уведомила о новом МРОТ в Прикамье в 2025 году.









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