Инспекция труда уведомила о новом МРОТ в Прикамье в 2025 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная инспекция труда Пермского края проинформировала работодателей о том, что, согласно ч. 1 ст. 1 ФЗ №82 от 19 июня 2000 года «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями в ФЗ № 365 от 29 октября 2024 года ), с 1 января 2025 года размер минимальной зарплаты установлен на уровне 22 440 руб. в месяц.

С учётом районных коэффициентов, равных 1,15 и 1,2, действующих на разных территориях Пермского края, минимальный размер оплаты труда в 2025 году будет составлять 25 806 и 26 928 руб. соответственно.

Инспекция труда также напоминает работодателям региона, что в соответствии с ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса РФ, месячная зарплата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего все трудовые обязанности, не должна быть ниже установленного минимального размера оплаты труда.





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