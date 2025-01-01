Зарина Ситдикова За два месяца пассажиры Перми более 60 тысяч раз оплатили проезд через Bluetooth «Умная оплата» на общественном транспорте была внедрена в ноябре 2024 года Поделиться Твитнуть

За два месяца с момента внедрения сервиса «Умная оплата» автоматическим списанием средств за проезд в общественном транспорте Перми воспользовались более 60 тыс. раз. Об этом сообщает МТС.

Напомним, 300 единиц подвижного состава МУП «Пермгорэлектротранс» были оснащены системой «Умной оплаты» с 1 ноября 2024 года. Это сервис автоматической оплаты проезда с применением QR-кодов, уведомлений на смартфоне и технологии Bluetooth. Решение реализовано в формате удобного приложения, которое позволяет определить маршрут и тип транспорта, категорию проездного билета и выдать электронный билет, обеспечить бесконтактную оплату проезда без применения валидаторов. Дополнительно было запущено мобильное приложение для сотрудников контрольно-ревизионной службы.

Система также позволяет пользоваться транспортом в бесшовном режиме – благодаря геотрекингу пассажиры могут оплатить проезд при смене транспорта в рамках пересадочного тарифа. А система подсчёта пассажиров учитывает льготные категории граждан и определяет не оплативших проезд, напоминая пассажирам о необходимости зарегистрировать поездку.

Высокотехнологичный сервис работает на отечественном оборудовании, в том числе с использованием нового формата ble-метки «КУВ-34», который имеет уникальный для российского рынка протокол шифрования для защиты персональных данных.

Собственную систему в 2023 году разработала компания МТС совместно с «ИТ-ЦентрСервис». Тогда же оборудование прошло успешное тестирование в Перми.

По данным МТС, в ноябре-декабре прошлого года было проведено 1,5 млн транзакций безналичной оплаты проезда. Более 60 тыс. из них были совершены с использованием программы для телефона.

«Мы продолжаем внедрять современные технологии в жизнь не только клиентов МТС, но и всех жителей Пермского края. Наше цифровое решение, запущенное в общественном транспорте Прикамья, призвано в первую очередь обеспечить комфорт пассажирам и водителю. Достаточно сесть на нужный маршрут, а всё остальное система сделает за вас», — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

В рамках проекта МТС также реализовала дополнительные меры социальной поддержки жителям Пермского края. Совместно с мининформразвития Пермского края и при участии администрации Перми был запущен школьный проездной для многодетных и малоимущих семей. В 605 школах Перми и Пермского края было выпущено 40 тыс. льготных карт без привлечения бюджетных средств.

Проект «Умная оплата» также реализован в Калужской, Смоленской и Новгородской областях. В ЯНАО дополнительно МТС оборудовала автобусы системой видеоаналитики пассажиропотока.

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