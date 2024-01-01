В Перми общественный транспорт начали подключать к системе оплаты проезда через Bluetooth Такая возможность есть на 114 автобусах Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В пермских автобусах и трамваях появилась возможность оплачивать проезд через Bluetooth. Пока к этой системе подключили только часть общественного транспорта. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на департамент транспорта Перми.

Оплатить проезд новым способом смогут пассажиры транспорта муниципального перевозчика МУП «Пермгорэлектротранс». Оборудование установили в 114 автобусах, 16 электробусах и 40 трамваях, а позже, в первой половине ноября, такой способ оплаты внедрят ещё на нескольких маршрутах.

В частности, возможность оплаты по Bluetooth появится на автобусах № 3, 8, 10, 30, 36, 50, 62, 63, 68, 81, а также всех трамваях.

При этом, как отметили в дептрансе, на автобусах частных перевозчиков новое оборудование установят по мере заключения новых контрактов.

Напомним, в начале октября глава городского департамента транспорта Анатолий Путин анонсировал новую возможность оплаты в общественном транспорте. Чиновник пояснил, что проект уже успешно протестирован, и в скором времени планируется внедрение Bluetooth-меток на одном из маршрутов. Метки будут взаимодействовать со смартфонами пассажиров, использующих приложение «Транспортная карта Пермь». С их помощью система сможет автоматически определить, в каком транспорте находится пользователь.

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