В октябре в трамваях и автобусах Перми запустят систему оплаты через Вluetooth Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В Перми с октября в общественном транспорте начнёт действовать система оплаты за проезд через Bluetooth. Об этом сообщил Анатолий Путин, глава городского департамента транспорта, в эфире «АиФ-Прикамье».

Проект уже успешно протестирован, и в скором времени планируется внедрение Bluetooth-меток на одном из маршрутов. Метки будут взаимодействовать со смартфонами пассажиров, использующих приложение «Транспортная карта Пермь». С их помощью система сможет автоматически определить, в каком транспорте находится пользователь.

«Если у пассажира включён Bluetooth на телефоне, система определит его местоположение и пришлет push-уведомление с предложением оплатить поездку. Пользователю останется всего лишь подтвердить совершение оплаты», — уточнил Анатолий Путин.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми стали известны первые результаты отбора перевозчиков на обслуживание автобусных маршрутов. Новые контракты на маршруты № 4, 59, 77 и 78 будут заключены с исполнителями до 2030 года.

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