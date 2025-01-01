Елена Синица Стоимость моторного топлива в Пермском крае за январь-ноябрь 2024 года выросла на 10% Наибольшее подорожание зафиксировано на бензин АИ-98 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь-ноябрь 2024 года в Пермском крае стоимость всех видов топлива увеличилась в среднем на 10,2%. Такие данные предоставил Пермьстат в отчёте о социально-экономическом положении региона.

В частности, наибольшее подорожание зафиксировано на бензин АИ-98 (+20,1%) и газ (+19,5%). Цены на дизельное топливо выросли на 6,4%, бензин АИ-92 — на 8,7%, а АИ-95 — на 8,3%.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года в Прикамье заметнее всего подорожали огурцы, яйца и кальмары. В то же время молочная продукция подорожала на 3,5%, мясо и птица — на 1,1%. Кроме этого, стало известно, что за январь-ноябрь 2024 года в Прикамье построили 1546,5 тысячи «квадратов» жилья.

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