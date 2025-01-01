Елена Синица В ноябре 2024 года в Прикамье заметнее всего подорожали огурцы, яйца и кальмары Молочная продукция подорожала на 3,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре 2024 года в сравнении с октябрём в Пермском крае заметнее всего подорожали сливочное масло (+5,5%), рыбопродукты (+4,3%), яйца (+7,9%), плодоовощная продукция (+10,7%). Такие данные приводит Пермьстат.

В то же время молочная продукция подорожала на 3,5%, мясо и птица — на 1,1%, сообщили в ведомстве.





В категории «Мясо и птица» в ноябре 2024 года в сравнении с октябрём заметнее всего подорожала индейка — на 6%, среди «Рыбопродуктов» — охлаждённые кальмары — на 11,3%. Среди плодоовощной продукции самый заметный рост цен фиксировался на свежие огурцы — на 55,8%.





Ранее сообщалось , что за январь-ноябрь 2024 года в Прикамье построили 1546,5 тысячи «квадратов» жилья.





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