Елена Синица За январь-ноябрь 2024 года в Прикамье построили 1546,5 тысячи «квадратов» жилья В сельской местности в эксплуатацию ввели дома общей площадью 811,7 тыс. кв. метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь-ноябрь 2024 года на территории Пермского края построили 17 983 квартиры общей площадью 1546,5 тыс. кв. метров. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие данные приводит Пермьстат.

Уточняется, что в сельской местности в эксплуатацию ввели дома общей площадью 811,7 тыс. кв. метров, что на 14,8% больше, чем за январь-ноябрь 2023 года. В январе-ноябре 2024 года населением за счёт собственных и привлечённых средств построены жилые дома общей площадью 1118,8 тыс. кв. метров, что на 4,5%

больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.





От общего объёма введённого жилья на долю индивидуальных жилых домов пришлось 72,3% (за такой же период годом ранее — 70,5%).





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