Елена Синица
В 2024 году жители Пермского края чаще всего переезжали в Краснодарский край, Свердловскую область и Санкт-Петербург
В частности, в Краснодарский край уехали 324 человека
Поделиться
Твитнуть
За октябрь-ноябрь 2024 года в Пермский край из других регионов страны переехали 42 293 человека, уехали из региона — 45 033 человека. Такие данные приводит Пермьстат.
Чаще всего прикамцы для постоянного места жительства выбирали регионы Южного, Северо-Западного, Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов.
В частности, в Краснодарский край уехали 324 человека, в Санкт-Петербург — 306 человек, в Свердловскую область — 256 человек. Чуть менее привлекательны для жителей Пермского края оказались Удмуртская Республика, Московская и Тюменская области. Туда уехали 202, 193 и 166 человек соответственно.
Также жители региона переезжали в Республику Татарстан (144 человека) и Москву (137 человек).
Ранее сообщалось, что демографическая ситуация в Пермском крае в январе-октябре 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа родившихся и ростом числа умерших.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть