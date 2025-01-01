Елена Синица В 2024 году жители Пермского края чаще всего переезжали в Краснодарский край, Свердловскую область и Санкт-Петербург В частности, в Краснодарский край уехали 324 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За октябрь-ноябрь 2024 года в Пермский край из других регионов страны переехали 42 293 человека, уехали из региона — 45 033 человека. Такие данные приводит Пермьстат.

Чаще всего прикамцы для постоянного места жительства выбирали регионы Южного, Северо-Западного, Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов.





В частности, в Краснодарский край уехали 324 человека, в Санкт-Петербург — 306 человек, в Свердловскую область — 256 человек. Чуть менее привлекательны для жителей Пермского края оказались Удмуртская Республика, Московская и Тюменская области. Туда уехали 202, 193 и 166 человек соответственно.





Также жители региона переезжали в Республику Татарстан (144 человека) и Москву (137 человек).





Ранее сообщалось , что демографическая ситуация в Пермском крае в январе-октябре 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа родившихся и ростом числа умерших.

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