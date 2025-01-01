Естественная убыль населения Прикамья достигла почти 11 тысяч человек Также фиксируется миграционный отток Поделиться Твитнуть

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Демографическая ситуация в Пермском крае в январе-октябре 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа родившихся и ростом числа умерших. Об этом сообщает Росстат.

Так, за 10 месяцев прошлого года в Прикамье родилось 18 199 человек, это на 851 меньше, чем за АППГ. Умерли с января по октябрь 2024 года 29 022 жителя края. Для сравнения: за тот же период позапрошлого года скончались 27 524 жителя.

Результатом анализируемого периода стала естественная убыль населения Пермского края на 10 823 человека. В 2023 году за 10 месяцев естественная убыль была меньше —8474 человека.

За указанный период также отмечалось снижение числа зарегистрированных браков (до 13 026) и разводов (до 9459).

В целом по Пермскому краю за январь-октябрь 2024 года число прибывших составило 46 418 человек, число выбывших — 46 815. В результате зафиксирован миграционный отток 397 человек.

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