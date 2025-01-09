Елена Синица В ДТП в Пермском крае погибла 25-летняя артистка шоу-балета из Екатеринбурга Девушка возвращалась от родителей домой в Екатеринбург Поделиться Твитнуть

Фото: группа шоу-балета "Фрутс" Вконтакте

Артистка шоу-балета 25-летняя Яна Дружинина погибла в автомобильной аварии в Пермском крае. Об этом сообщили в социальных сетях шоу-балета «Фрутс».

«9.01.2025 трагически погибла в автомобильной аварии Яна Дружинина, артистка нашего шоу-балета, прекрасная, светлая, добрая и талантливая. Соболезнования её родным и близким», — говорится в сообщении.





В сообщении также уточняется, что ДТП случилось на трассе Пермь—Екатеринбург, девушка возвращалась от родителей домой в Екатеринбург.





В тот день Госавтоинспекция сообщала , что на автодороге в сторону Екатеринбурга у подъезда к п. Ачит двигался автомобиль «Хендай Солярис». За рулём была Яна Дружинина, уточняет E1.





По предварительным данным, на 107-м километре она «не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением». Также она выехала на встречную полосу, столкнувшись с грузовым авто «Скания».





Девушка скончалась в карете скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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