В ДТП на трассе в Пермском крае погибла 25-летняя женщина Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В четверг, 9 января, на территории Кунгурского округа Пермского края произошла авария со смертельным исходом.

По данным ГИБДД, в 12:45 на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь, на подъезде к п. Ачит со стороны Перми, в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль «Хендай Солярис», за рулём которого находилась женщина 1999 г.р.

Согласно предварительным данным, на 107-м километре водитель не смогла выбрать безопасную скорость, не учла дорожные условия, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Скания», управляемым мужчиной 1979 г.р.

ГУ МВД России по Пермскому краю

В результате ДТП женщина-водитель легкового автомобиля скончалась в машине скорой помощи.

По факту происшествия проводится расследование, уточняются все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД, выбора скорости, соответствующей дорожным и погодным условиям, а также избегания опасных манёвров.

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