Пермские спортсмены завоевали ещё два «серебра» на Российско-Китайских играх Поделиться Твитнуть

Ульяна Механошина / фото: ЦСП Пермского края

Спортсменка Центра спортивной подготовки Пермского края Ульяна Механошина стала серебряным призёром Российско-Китайских игр-2025. В лыжном двоеборье Ульяна показала в гонке на 3 км время 9:00,7, а на трамплине HS72 стала четвёртой. По сумме двух дисциплин Механошина завоевала второе место.

София Рогалева

Министерство спорта Пермского края

Также в число призёров Российско-Китайских молодёжных игр вошла София Рогалева из Чайковского. В Южно-Сахалинске на соревнованиях в прыжках на лыжах с трамплина в формате смешанных команд она стала второй вместе с Иваном Козловым и спортсменами из Китая Лю Ифэй и Ши Ваньцю. София Рогалева продемонстрировала уверенный прыжок на 71 м.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на Российско-Китайских молодёжных зимних играх прикамские спортсмены завоевали четыре награды: фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров стали победителями в парном катании, чусовляне Юлия Семенюк и Максим Логинов завоевали по «серебру» в дисциплине «могул». Логинов также стал вторым в дисциплине «парный могул».

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