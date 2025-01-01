На Русско-Китайских молодёжных зимних играх пермяки завоевали четыре медали Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Четыре медали завоевали прикамские спортсмены на Русско-Китайских молодёжных зимних играх.

О пермских фигуристах Таисии Щербининой и Артёме Петрове, ставших победителями в парном катании, мы уже писали.

Как сообщили в министерстве спорта Пермского края, с медалями с состязаний также уезжают чусовляне Юлия Семенюк и Максим Логинов. Они завоевали по «серебру» в дисциплине «могул». Логинов также стал вторым в дисциплине «парный могул».

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