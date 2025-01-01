Пермские фигуристы взяли «золото» на Российско-Китайских молодёжных играх Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Центр спортивной подготовки Пермского края" ВКонтакте

Пермские фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров, выступающие в парном катании, завоевали золотую медаль на четвёртых Российско-Китайских молодёжных играх, которые стартовали 9 января в Южно-Сахалинске.

Воспитанники тренерского штаба Павла Слюсаренко и СШОР «Старт» 10 января выиграли короткую программу и после произвольной 11 января, несмотря на одну ошибку в прокате, сумели сохранить лидерство. Их итоговая сумма — 187,37 балла.

Второе место заняла китайская пара Сюаньци Чжан и Вэньцян Фэн, а третьими стали Вероника Меренкова и Даниль Галимов из Краснодарского края.

Отметим, Таисия Щербинина уже становилась призёром этих соревнований. В декабре 2022 года она завоевала серебряную медаль, выступая в женском одиночном катании.

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