В Перми работодатель задолжал сотрудникам 270 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Мотовилихинского района в Перми выяснила, что у одной из коммерческих организаций существует задолженность перед семью сотрудниками по заработной плате, а также по выплатам по листам нетрудоспособности и при расчёте при увольнении. Общая сумма долга составила более 270 тыс. руб., об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки работодателю было внесено представление. В отношении компании возбуждены административные дела за нарушения, предусмотренные ч. 6 ст. 5.27 и ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. На основании их рассмотрения организация была подвергнута штрафам.

Кроме того, в интересах сотрудников прокурор подал иски в суд с требованием взыскания их заработной платы и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры. После того как судебные решения вступят в силу, прокуратура будет следить за их выполнением.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье компания задолжала своим сотрудникам почти 1 млн руб. В ситуацию вмешалась трудовая инспекция.

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