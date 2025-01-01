Елена Синица В Прикамье компания задолжала своим сотрудникам почти миллион рублей В ситуацию вмешалась трудовая инспекция Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевую госинспекцию труда поступила информация, что ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» не выплачивает зарплату четырём работникам, была проведена проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате работодателю объявили предостережение о том, что недопустимо нарушать обязательные требования трудового законодательства. Кроме этого, ему разъяснили положения ч. 6 ст. 136, ст. 236 ТК РФ.





После этого ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» выплатило задолженность по зарплате в размере 982,8 тысячи рублей. Организация предоставила в трудовую инспекцию подтверждающие документы.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми оштрафовали компанию за падение ремонтника с крыши машзавода им. Дзержинского.





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