Елена Синица
В Перми оштрафовали компанию за падение ремонтника с крыши машзавода им. Дзержинского
Мужчина получил множественные переломы
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Трудовая инспекция Пермского края завершила расследование несчастного случая, произошедшего на крыше помещении ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» летом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ООО «Региональная торгово-строительная компания» (ООО «РТСК») выполняло работы по ремонту кровли в производственном помещении завода. Ими занимался гражданин, с которым не оформили трудовые отношения, не провели обучение и инструктажи по охране труда.
Так, 14 августа 2023 года он занимался бурением отверстий в стене. Во время работ он упал с высоты около четырёх метров на бетонный пол. Итог — закрытый перелом подвздошной, лонной и седалищной кости, разрыв тазового кольца, закрытый перелом лучевой кости.
Позднее пострадавший обратился в суд, чтобы установить факт трудовых отношений с организацией. Мотовилихинский районный суд исковые требования удовлетворил. После мужчина обратился в трудовую инспекцию для проведения расследования несчастного случая. Выяснилось, что основной причиной стало необеспечение контроля за состоянием территории, отсутствие технологического и вспомогательного оборудования.
В результате ООО «РТСК» привлекли к административной ответственности, назначен штраф.
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