Елена Синица В Перми отремонтируют доходный дом купца Камчатова Сейчас ищут подрядчика для разработки проектной документации Поделиться Твитнуть

Фото с портала «Новый бизнес»

В Перми ищут подрядчика, который займётся разработкой проектной документации для капитального ремонта несущих конструкций многоквартирного дома по ул. Куйбышева, 7. Информация об этом опубликована на портале госзакупок, сообщает «Рифей».

Здание является объектом культурного наследия «Доходный дом купца Камчатова». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,8 млн руб.

Подрядчику при разработке документации нужно предусмотреть замену, усиление или восстановление строительных конструкций. Также надо учесть восстановление перегородок, конструкций полов, потолков. Работы нужно выполнить до 25 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Прикамье ищут подрядчика, который займётся ремонтом участка автомобильной дороги до Нестюково.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.