Елена Синица Минимущества Прикамья согласовало использование участка под гостиницу в Верхних Муллах Речь идёт об участке на улице 2-я Красавинская, 86 Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Минимуществом Пермского края

Земельный участок в микрорайоне Верхние Муллы в Перми по ул. 2-й Красавинской, 86 разрешили использовать для гостиничного обслуживания. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства имущества Пермского края.

Здесь планируется разместить новую гостиницу.

«Предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4613906:221 — «гостиничное обслуживание (4.7)». Участок расположен в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по ул. 2-й Красавинской, 86 в Индустриальном районе Перми», — говорится в документе.





Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал, что в комиссию по ПЗЗ обратился Д.В. Кузьмичёв, попросивший предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка «гостиничное обслуживание (4.7)», который находится в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-5.

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