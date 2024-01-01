Алёна Бронникова Рядом с военкоматом Пермского района планируют построить гостиницу Здание будет одноэтажным Поделиться Твитнуть

В Верхних Муллах в Перми планируется строительство одноэтажной гостиницы с парковкой. Рассматриваемый земельный участок находится на ул. 2-й Красавинской, 86, рядом с военкоматом Пермского района.

Фото предоставлено Минимуществом Пермского края

Д. В. Кузьмичев обратился в комиссию по ПЗЗ с просьбой предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка «гостиничное обслуживание (4.7)», который находится в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-5.

По данным публичной кадастровой карты, на территории установлен разрешённый вид использования блокированная жилая застройка. Площадь участка составляет 0,22 га.

Предложение заявителя прошло общественные обсуждения, в ходе которых не поступило ни одного замечания или предложения. Проект также был рассмотрен на заседании комиссии по ПЗЗ, где получил одобрение на предоставление условно разрешённого вида использования участка.

В сервисе СБИС с данными инициалами зарегистрирован предприниматель Даниил Кузьмичёв. Он владеет отелем «Альбатрос» в Перми, который находится также в Индустриальном районе, на ул. 3-й Теплопроводной, 5.

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