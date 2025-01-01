Из-за ЧП с пекарнями «Хлебница» в Перми запретили лепку пельменей на фестивале «Сочельник» Поделиться Твитнуть

Алексей Гречищев

Разбирательство по поводу отравления пермяков готовыми салатами и пирогами из пекарен «Хлебница» в Перми неожиданно отразилось на программе фестиваля «Сочельник» (0+) — массовая лепка пельменей была исключена из мероприятий. Она планировалась на 11 января.

«На этой неделе произошла неприятная ситуация с пекарнями «Хлебница». В связи с этим Роспотребнадзор ужесточил требования к изготовлению продуктов питания и запретил лепку и угощение пельменями на фестивале «Сочельник». Сожалеем!» — сообщила администрация ПДНТ «Губерния».

Вместо этого состоялась лекция: этнограф, профессор Александр Черных рассказал о том, как лепили пельмени в разных традициях Пермского края, а женщины из территорий Прикамья показали, как лепили пельмени в их традиции.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 11 января исполнительный директор сети пекарен отправлена под домашний арест. Та же мера пресечения вынесена индивидуальному предпринимателю «Хлебницы».

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