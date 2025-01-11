Зарина Ситдикова Баскетболисты пермской «Пармы» крупно проиграли московскому ЦСКА Счёт в личных встречах команд в текущем сезоне — 3:0 в пользу армейцев Поделиться Твитнуть

В третьей игре с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб «Парма» на своей площадке проиграл со счётом 64:101 (23:34, 15:25, 14:24, 12:18).

Как и в предыдущей личной встрече с армейцами, которая проходила в Москве, пермяки дали возможность сопернику набрать больше 100 очков. Тогда поединок закончился со счётом 110:91. А первая встреча двух команд в сезоне 2024/25 принесла победу московскому клубу со счётом 82:95.

В Перми ЦСКА, несмотря на заполненные трибуны УДС «Молот», сразу взял инициативу в свои руки. Каждый из игроков, заявленных на матч, успел внести свой вклад в общий счёт. Более того, баскетболисты стартового состава в сумме набрали меньше, чем те, кто выходил им на замену.

В «Парме» напротив вся нагрузка легла на ведущих игроков, которые и начали поединок. Эта пятёрка забила в кольцо соперника в два раза больше мячей, чем остальные баскетболисты клуба. Все из них выходили на паркет, но без набранных очков остались Лев Свинин и Александр Шашков.

Самыми результативными игроками в составе «Пармы» стали Ройс Хэмм (15 очков, 8 подборов, 2 передачи), Самсон Руженцев (13 очков, 4 подбора, 4 передачи) и Алекс Хэмилтон (11 очков, 5 подборов, 2 передачи).

Следующий матч «Парма» тоже проведёт в Перми — 15 января команда сыграет с красноярским «Енисеем» (0+).

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