Зарина Ситдикова

Пермская «Парма» в Москве проиграла баскетболистам ЦСКА

Это четвёртое подряд поражение клуба из Перми

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Парма ЦСКА 28 ноября

  БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» на выезде проиграл лидеру регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — столичному ЦСКА. Игра завершилась со счётом 110:91 (24:25, 31:20, 28:26, 27:20) в пользу соперника.

Баскетболисты из Перми побороли волнение на старте матча и вырвались вперёд. Удачным действиям гостей московского клуба помог вовремя объявленный тайм-аут. После него ЦСКА сократили отставание, однако первая четверть всё равно осталась за «Пармой».

Но во второй 20-минутке действия пермского клуба на площадке были неубедительными. Короткая скамейка команды сказалась на результате — фаворит встречи ожидаемо вышел вперёд и оторвался на 10 очков.

Во второй половине матча ЦСКА укрепил своё лидерство и довёл разрыв в счёте до +20, который «Парма» уже не смогла отыграть.

По словам главного тренера пермского клуба Евгения Пашутина, команда выглядела серьёзно даже против сильной защиты ЦСКА.

«Пропустили много, но и ЦСКА пропустил 91, хотя обычно пропускает 70 и меньше. Это говорит о том, что хорошо двигали мяч и не боялись… Я показывал своим, чтобы учились, как мяч быстро переходит с одного края на другой. Нам нужно научиться действовать так же системно», — подвёл итоги игры Евгений Пашутин.

Лучшим игроком матча в составе «Пармы» стал Александр Шашков, который забил 22 очка и совершил шесть и две результативные передачи.

Поражение от ЦСКА стало для пермского клуба четвёртым кряду. Ранее «Парма» трижды проигрывала на домашнем паркете. Впереди у пермяков — новая серия игр в Перми (0+). 1 декабря они сыграют с «Уралмашем» (Екатеринбург), 7 декабря — с «Енисеем» (Красноярск) и 11 декабря — с «Локомотивом-Кубань» (Краснодар).

На данный момент «Парма» занимает девятое место в турнирной таблице из 12.

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