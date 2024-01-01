Алёна Бронникова БК «Парма» проиграла в домашнем матче с ЦСКА Пермяки уступили гостям со счётом 82:95 Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» 20 октября провёл домашний матч, уступив московскому ЦСКА. Счёт поединка — 82:95 (21:22, 11:26, 23:21, 27:26). Игра проходила в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал Алекс Хэмилтон — 20 очков, 9 передач, 3 подбора. Хорошую игру показали также Александр Захаров, набравший 17 очков и выполнивший 5 подборов, и Станислав Ильницкий — 14 очков, 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата. У гостей самым результативным оказался Мело Тримбл — 21 очко.

«ЦСКА — это действующий чемпион, команда серьёзная, укомплектованная во всех позициях. В первой четверти их удалось остановить, во второй стали опаздывать на трёхочковые броски и в третью и четвёртую показали ту игру, к которой мы стремимся, — агрессивность, самоотдача, самоотверженность. Сейчас, может быть, мы не показываем её все 40 минут, но третья и четвёртая четверти показали, что у нас есть потенциал», — отметил в послематчевом комментарии главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

По итогам встречи «Парма» оказалась на девятом месте в турнирной таблице, ЦСКА занимает вторую строчку. Следующий матч состоится на домашнем паркете 23 октября с УНИКС (Казань).

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