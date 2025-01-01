Нефтяники поддержат реконструкцию здания Пермского хореографического училища Пермский край и ЛУКОЙЛ подписали протокол о взаимодействии на 2025 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компанией ЛУКОЙЛ и Пермским краем в рамках Соглашения о социальном и экономическом партнёрстве подписан протокол о взаимодействии на 2025 год. Этот документ включает в себя реализацию социально значимых для Перми и края проектов.

Так, в 2025 году компания окажет поддержку в реконструкции объекта культурного наследия — здания Пермского хореографического училища, которое отметит свой 80-летний юбилей. Ранее «Новый компаньон» писал, как родители студентов хореографического училища оценили ход ремонта исторического здания.

Также будут проведены работы по ремонту фасада краевого индустриального техникума и аудиторий Пермского нефтяного колледжа.

Продолжится обновление материально-технической базы спортивных, образовательных и культурных учреждений. В частности, запланировано завершение ремонта в Куединской школе №2 и в Сарсинском доме культуры, а также реконструкция здания для молодёжного центра в Частых. В 2025 году также запланировано открытие дома культуры в с. Серга Кунгурского округа и ледового катка в Чернушке.

Напомним, в 2024 году значительными проектами стали строительство новой сцены для Театра юного зрителя и благоустройство театрального квартала «ИльТЮЗион», а также реконструкция Центральной детской школы искусств при ПГИК.

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