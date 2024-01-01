Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В ритме танца Родители студентов хореографического училища оценили ход ремонта исторического здания Поделиться Твитнуть

Влад Нелюбин

В комплексе зданий Пермского хореографического училища завершается ремонт. Точнее, завершается один из этапов большого и сложного капитального ремонта. Вечером 19 ноября группа неравнодушных родителей учащихся встретилась с директором учебного заведения Дарьей Сосниной, чтобы вместе посмотреть, как проходят работы.

Причину беспокойства родителей несложно понять: ремонт продолжается почти полтора года, и всё это время дети учатся и репетируют спектакли на временной площадке — в помещениях школы № 42, переоборудованных для занятий балетом. Несмотря на то что власти стараются помочь студентам и преподавателям в это непростое время (например, выделили автобусы для проезда от общежитий училища до школы), все — и дети, и родители, и педагоги — мечтают скорее вернуться домой.

Пермское хореографическое училище — учреждение федерального подчинения, в федеральной собственности находится и комплекс зданий, в которых оно располагается, однако власти Пермского края всегда активно поддерживают учебное заведение, помогают ему организационно и материально. Пермский балет — локальный бренд федерального уровня, поэтому, по словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, развитие образования в этой сфере — один из приоритетов региональной культурной политики. В январе нынешнего года власти Пермского края совместно с Министерством культуры России взялись за модернизацию училища — одной из всего четырёх федеральных балетных школ в стране.

Здание Пермского хореографического училища по ул. Петропавловской, 18 — объект культурного наследия. Раньше здесь располагался корпус женского Епархиального училища. Трехэтажное здание в центре Перми было построено в 1891 году, его общая площадь составляет около 3,8 тыс. кв. м. Согласно технической документации, износ здания до ремонта составлял 47%.

Как рассказала «Новому компаньону» Дарья Соснина, в дореволюционном здании не было ремонта с момента достройки третьего этажа в 1960 году, а капитального ремонта не было вообще никогда. Здание буквально «болело»: в пристроенном учебном театре щели в стенах были такие, что зимой по углам сцены появлялся иней, а крыша была «ограниченно работоспособной», и однажды летом во время ливня в помещения учебного театра хлынул настоящий Ниагарский водопад.

Дарья Николаевна взялась за решение вопросов с ремонтом, и край оказал содействие в поиске специалистов и подготовке заявок. Бюджетный конкурс выиграла компания «Асгард» из Нижнего Новгорода, имеющая лицензию на реконструкцию памятников архитектуры. На основе этого проекта и делается ремонт.

Влад Нелюбин

Работы начались с фасада — благодаря федеральной поддержке в 2023 году, к юбилею Перми, были отремонтированы снаружи исторический корпус и учебный театр. Сейчас в училище идёт внутренний ремонт помещений: на втором и третьем этажах ремонтируются полы, стены, двери и лестницы, происходит замена инженерных сетей, монтируются современные коммуникационные системы. Вскоре будут установлены системы контроля доступа и сигнализации. Параллельно преобразования идут в учебном театре.

Жемчужину пермской культуры восстанавливают всем миром: кроме федерального и краевого финансирования, участвуют и частные инвесторы, а благодаря национальному проекту «Культура» в учебном театре вместо традиционной циклограммы появился огромный LED-экран во всю стену, на котором можно создавать виртуальные декорации, в том числе движущиеся. Такого нет больше ни в одном хореографическом училище страны.

Родители будущих звёзд балета 19 ноября начали осмотр здания с третьего этажа, где расположены балетные классы. Здесь было обновлено почти всё: демонтированы и заменены межкомнатные перегородки — старые не соответствовали противопожарным нормам; появились большие зеркала во всю стену — до этого зеркала были меньше и плохо состыковывались, искажая изображение; был заменён специальный балетный линолеум везде, кроме больших залов; сияют покраской потолки, стены… Осталось заменить двери, но это будет сделано в ближайшее время.

После осмотра классов родители зашли туда, где обычно посторонние не бывают — в душевые, радующие новой сантехникой и сияющей плиткой. Впечатление обновлённые помещения произвели весьма благоприятное, ведь большая часть занятий будущих артистов балета это репетиции.

Наконец, импровизированная комиссия посетила костюмерные: здесь тоже прошёл ремонт, были построены по специальному проекту и смонтированы новые системы хранения одежды — металлические, противопожарные.

Окончание очередного этапа ремонтных работ — на третьем этаже училища — ожидается к концу ноября. Подготовку к отчётному выпускному концерту студенты хореографического училища начнут уже в самых комфортных условиях. В следующем году завершится ремонт в лекционных классах на втором этаже и в здании учебного театра.

Дарья Соснина, директор Пермского хореографического училища:

— Несмотря на ремонт, традиционный конкурс «Надежда» для совсем юных танцовщиц и танцовщиков состоится обязательно. И, конечно, 2025 год — это юбилей училища, которое является ровесником Победы. Поэтому так важно было провести преобразования вовремя! И Пермский край, и Российская Федерация поддерживают нас и активно включаются в процесс ремонта.

Ремонт ремонтом, но учёба и творчество не должны страдать от временных неудобств. Сейчас студенты балетной школы готовятся к напряжённому новогоднему сезону: репетируют балеты «Коппелия» (6+), «Тщетная предосторожность» (6+) и «Выпускной бал» (6+).





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