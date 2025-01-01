Елена Синица В Перми 11 и 12 января Госавтоинспекция будет усиленно искать пьяных водителей Сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за дорожным движением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни, 11 и 12 января, сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за дорожным движением в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Как уточнили в ведомстве, особое внимание будет уделяться пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, выявлению нетрезвых водителей, предупреждению ДТП с их участием.





О случаях, нетрезвого вождения, Госавтоинспекция просит сообщать в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.





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