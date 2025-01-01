Елена Синица Меньше чем за два дня в Пермском крае выпало 30-60% месячной нормы В Перми за это время суммарно выпало 17 мм осадков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики подвели итоги продолжительного снегопада в Пермском крае. С вечера 8 января по утро 10 января в Пермском крае сумма выпавших осадков составила от 10 до 23 мм. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Лидирующие показатели зафиксировали на метеостанциях Чёрмоз, Кудымкар, Губаха, Бисер, Чайковский и Добрянка. Там выпало более 20 мм осадков. В Перми за это время суммарно выпало 17 мм. Таким образом, примерно за 30 часов выпало 30-60% месячной нормы.





Однако значительного прироста высоты снежного покрова не произошло, так как осадки выпали в смешанном фазовом состоянии, поэтому снег уплотнился. На конец первой декады января высота снега в регионе распределилась от 33 до 85 см, что около нормы, на севере и востоке выше на 15-25 см.





Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, какая погода ждёт пермяков в предстоящие выходные, 11 и 12 января.

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