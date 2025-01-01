В Прикамье простятся с погибшим участником СВО из Юсьвы Константину Силину было 56 лет Поделиться Твитнуть

Фото: паблик ВК «Подслушано Село Архангельское Пермский край»

В Юсьвенском муниципальном округе 13 января похоронят участника СВО Константина Селина. Об этом сообщает местная газета «Парма-Новости» со ссылкой на главу округа Николая Никулина.

Константину Силину было 56 лет, он погиб 7 декабря прошлого года в зоне боевых действий спецоперации. При каких обстоятельствах — не уточняется.

Прощание с военнослужащим пройдёт в 12:00 в Архангельском сельском Доме культуры.

По данным газеты «Парма-Новости», на СВО погиб уже 231 уроженец и житель Коми округа — в зоне боевых действий, в госпиталях или военных частях.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 10 января в Берёзовском муниципальном округе похоронили сразу двух военнослужащих, которые погибли в ходе проведения российской спецоперации на Украине. Это Андрей Кичигин и Матвей Русинов. Оба были убиты в прошлом году.

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