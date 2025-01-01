В Пермском крае похоронят двух участников СВО из одного округа С Андреем Кичигиным и Матвееем Русиновым простятся 10 января Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Берёзовском муниципальном округе 10 января похоронят сразу двух военнослужащих, которые погибли в ходе проведения российской спецоперации на Украине. Это Андрей Кичигин и Матвей Русинов. Оба они были убиты в прошлом году. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Андрей Кичигин родился 25 февраля 1967 года в Берёзовском районе Пермской области. Проходил военную службу по контракту с 28 августа 2024 года в должности стрелка в мотострелковом батальоне. Гвардии рядовой Кичигин погиб 29 ноября при выполнении обязанностей военной службы рядом с Авдеевкой.

Прощание с военнослужащим пройдёт 10 января. Траурный митинг состоится с 12:30 у дома № 13 в д. Гладково. Захоронение состоится на кладбище с. Таз Русский.

Матвей Русинов родился 24 января 2003 года в Перми. В 2019 году окончил Берёзовскую среднюю общеобразовательную школу №2. С 26 мая 2021 года проходил срочную службу в армии в Бикине Хабаровского края. Во время срочной службы заключил контракт и затем служил в должности радиотелефониста отделения связи взвода управления миномётной батареи мотострелкового батальона.

Молодой человек погиб 16 декабря прошлого года при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. С Матвеем Русиновым простятся 10 января в 10:00 у его дома в Берёзовке (ул. Грачевская, 33-1). Траурный митинг пройдёт с 11:00 у здания ДК (ул. Октябрьская, 30). Его похоронят на кладбище в Берёзовке.

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