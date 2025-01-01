Расходы пермяков на сувениры из поездок превысили средний показатель по России В среднем жители Перми готовы тратить на эти цели 3800 рублей Поделиться Твитнуть

Объём расходов пермяков на сувениры для родных и близких в отпуске превысил средний показатель по России. Согласно исследованию сервиса «Авито Путешествия», в среднем россияне тратят на эти цели по 3,2 тыс. руб., пермяки готовы потратить в среднем 3,8 тыс. руб.

Такой показатель оказался одним из самых высоких среди городов-миллионеров. Больше всего на подарки из путешествий тратят жители Челябинска — 4 тыс. руб., Москвы — 3,9 тыс., а также Перми и Казани — 3,8 тыс. Меньше всего денег на сувениры уходит у жителей Ростова-на-Дону — 2,6 тыс. руб.

Опрос показал, что чаще всего из поездок путешественники привозят символические (магниты, брелки, футболки, кружки) и гастрономические подарки. Большинство россиян покупают их для родственников и друзей. Сувениры на память покупают 59% респондентов, 29% из них делают это всегда. Интерес к приобретению сувениров оказался выше у женщин (65%), чем у мужчин (52%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермь вошла в рейтинг самых дорогих городов мира, заняв 313-ю строчку. При составлении рейтинга оценивались индексы стоимости жизни, аренды квартир, продуктов питания, цен в ресторанах и местной покупательской способности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.