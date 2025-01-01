Елена Синица Пермь вошла в рейтинг самых дорогих городов мира При составлении рейтинга оценивались индексы стоимости жизни, аренды квартир, продуктов питания, цен в ресторанах и местной покупательской способности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь вошла в список самых дорогих городов мира, заняв 313-ю строчку рейтинга. Информацию опубликовал сервис Numbeo.

При составлении рейтинга оценивались индексы стоимости жизни, аренды квартир, продуктов питания, цен в ресторанах и местной покупательской способности. Уточняется, что за основу в исследовании берутся индекса Нью-Йорка, для которого базовый индекс — 100. Соответственно, например, если индекс аренды равен 80, это говорит о том, что средние цены на аренду в этом городе примерно на 20% ниже, чем в Нью-Йорке.





Так, в Перми индексы стоимости жизни составляет 20,4, аренды квартир — 6,3, продуктов питания — 20,4, цен в ресторанах — 20,9, покупательской способности — 61,7.





Из российских городов в рейтинг также попали Москва (250-е место), Санкт-Петербург (285-е место), Екатеринбург (298-е место), Нижний Новгород (300-е место), Казань (302-е место), с 304-й по 308-ю строки занимают Краснодар, Новосибирск, Калининград, Уфа, Ростов-на-Дону соответственно.





Возглавили рейтинг швейцарские Цюрих, Лозанна, Женева.

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