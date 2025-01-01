Алёна Бронникова СК Прикамья опубликовал фото в больнице выброшенной с девятого этажа школьницы Врачи дают положительные прогнозы по её состоянию Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи навестили в больнице 14-летнюю девушку, которую бывший парень выбросил с балкона многоэтажного дома в с. Гамово под Пермью, и опубликовали больничное фото. Пострадавшая получила тяжёлые травмы при падении с высоты и сейчас проходит лечение в стационаре.

«В настоящее время она прооперирована и идёт на поправку. Врачи дают положительные прогнозы по её состоянию здоровья», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Фото: telegram-канал "СУ СК России по Пермскому краю"

Ранее сообщалось, что между 17-летним молодым человеком и его 14-летней девушкой 16 декабря произошла ссора. Парень несколько раз ударил школьницу по голове сковородой, из-за чего она потеряла сознание, затем выбросил её с балкона на девятом этаже и через несколько секунд упал сам.

Парень погиб, а девушке удалось выжить. В начале января стало известно, что состояние пострадавшей улучшилось. По факту происшествия краевой СК завёл уголовное дело.

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