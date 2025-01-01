Алёна Бронникова Экспертиза одобрила капремонт главного корпуса Пермского строительного колледжа Работы должны быть выполнены до конца 2028 года Поделиться Твитнуть

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проведение капитального ремонта главного корпуса Пермского строительного корпуса на Комсомольском пр., 59. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения «Техникум горный». Соответствующий документ был опубликован 9 января на сайте Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Согласно акту экспертизы, в результате обследования строения техническое состояние объекта признано ограниченно-работоспособным, состояние инженерных систем, за исключением сетей отопления, — неудовлетворительным. Основными причинами образования дефектов и повреждений конструкций стали последствия пожара на чердаке, старение материалов, отсутствие или последствия ремонтов, механические повреждения, протечки инженерных коммуникаций и пр.

В связи с этим в целях сохранения исторического здания предложена замена инженерных сетей с необходимыми для этого работами по демонтажу и дальнейшему восстановлению конструкций и отделки. В рамках капремонта изменение существующего архитектурного облика фасадов и внутренней отделки не предусмотрено.

Разработкой научно-проектной документации занималось пермское ООО «Реставратор». КГАПОУ «Пермский строительный колледж» заключило с ним контракт на 4 млн руб.

По условиям утверждённого в 2023 году охранного обязательства, владелец здания должен выполнить ремонт и реставрацию интерьеров в помещениях, где фиксируются дефекты отделки до 30 декабря 2028 года.

Летом был выбран подрядчик для капремонта корпуса со спортзалом на Комсомольском пр., 59а. Контракт был заключён с ООО «РСС Инжиниринг» на 69,5 млн руб. Кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы рядом будет построен новый корпус колледжа площадью около 8 тыс. кв. м. В нём разместят классы компьютерной графики, макетные мастерские и лекционную аудиторию.

Проект горного техникума на 800 учащихся с актовым и спортивным залами, библиотекой, лабораториями и буфетом был разработан в 1948 году. Строительство четырёхэтажного П-образного здания завершилось в 1952 году. Его фасады выполнены в стилистике сталинского ампира середины 20 века.

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