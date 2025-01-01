ИГЖН Прикамья напомнила управляющим организациям об ответственности за плохую уборку снега
Штрафы могут составить 300 тысяч рублей
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края напомнила управляющим организациям (УК, ТСЖ, ТСН и ЖСК) о необходимости своевременно очищать придомовые территории от снега и льда, а также заботиться о своевременной очистке крыш жилых зданий.
«Рекомендуем уделить внимание обеспечению проезда по внутриквартальным и внутридомовым территориям, особенно служб экстренного реагирования! Во избежание травматизма среди граждан необходимо принимать оперативные профилактические меры: во дворах многоквартирных домов посыпать тротуары песчано-солевой смесью», — сказано в опубликованном ИГЖН обращении.
Инспекторы также подчеркнули, что владельцы помещений с самовольно установленными козырьками на балконах обязаны следить за тем, чтобы на них не накапливался снег и лёд. Ответственность за падение снега с этих козырьков ложится на владельцев.
За ненадлежащее выполнение обязанностей по уборке снега предусмотрены штрафы согласно КоАП РФ: 50-100 тыс. руб. для должностных лиц и 250-300 тыс. руб. для юридических. ТСЖ и ЖСК могут быть оштрафованы на суммы от 4 до 50 тыс. руб.
Если уборка снега в дворе не осуществляется или выполняется плохо, нужно сначала обратиться в свою управляющую организацию, а при игнорировании требований — в ИГЖН.
Напомним, в Пермском крае с 8 по 10 января прошёл рекордный для этой зимы снегопад — выпало около 40% месячной нормы осадков.
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