ИГЖН Прикамья напомнила управляющим организациям об ответственности за плохую уборку снега Штрафы могут составить 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края напомнила управляющим организациям (УК, ТСЖ, ТСН и ЖСК) о необходимости своевременно очищать придомовые территории от снега и льда, а также заботиться о своевременной очистке крыш жилых зданий.

«Рекомендуем уделить внимание обеспечению проезда по внутриквартальным и внутридомовым территориям, особенно служб экстренного реагирования! Во избежание травматизма среди граждан необходимо принимать оперативные профилактические меры: во дворах многоквартирных домов посыпать тротуары песчано-солевой смесью», — сказано в опубликованном ИГЖН обращении.

Инспекторы также подчеркнули, что владельцы помещений с самовольно установленными козырьками на балконах обязаны следить за тем, чтобы на них не накапливался снег и лёд. Ответственность за падение снега с этих козырьков ложится на владельцев.

За ненадлежащее выполнение обязанностей по уборке снега предусмотрены штрафы согласно КоАП РФ: 50-100 тыс. руб. для должностных лиц и 250-300 тыс. руб. для юридических. ТСЖ и ЖСК могут быть оштрафованы на суммы от 4 до 50 тыс. руб.

Если уборка снега в дворе не осуществляется или выполняется плохо, нужно сначала обратиться в свою управляющую организацию, а при игнорировании требований — в ИГЖН.

Напомним, в Пермском крае с 8 по 10 января прошёл рекордный для этой зимы снегопад — выпало около 40% месячной нормы осадков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.