Елена Синица В Перми за последние дни выпало 38% месячной нормы осадков Высота снежного покрова достигла 51 см Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Снегопады в Пермском крае в ночь на 10 января оказались слабее, чем ожидалось. Сильный снег отмечен только в Губахе (7 мм за 12 ч). Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

За последние 48 часов по общему количеству осадков лидируют Губаха, Чёрмоз и Бисер — там выпало 22-23 мм. В краевой столице за ночь выпало 2 мм, за период снегопада — 17 мм, что составляет 38% месячной нормы.

Синоптики фиксируют существенный прирост высоты снежного покрова в регионе, особенно в Перми. На местной метеостанции высота снежного покрова достигла 51 см. За последние 10 лет высота снежного покрова достигала отметки 50 см в более ранние сроки только в 2015, 2017 и 2023 годах.

По прогнозу, в ближайшие дни на большей части региона обильных снегопадов уже не будет, исключение — северные районы. В то же время в крае сохранится аномальное тепло. Пик потепления придётся на вечер 11 января и в ночь на 12 января. В это время температура воздуха будет около 0…+1˚.





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