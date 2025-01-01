Елена Синица Пермский стадион «Трудовые резервы» не признали объектом культурного наследия Включение объекта в такой реестр сочли нецелесообразным Поделиться Твитнуть

Краевая Госинспекция по охране объектов культурного наследия провела исследование по установлению историко-культурной ценности спорткомплекса «Трудовые резервы». Об этом сообщает ИА «Текст», ссылаясь на ведомство.

В ведомстве пояснили, что включение спортивного комплекса в единый государственный реестр объектов культурного наследия является нецелесообразным.

Напомним, спорткомплекс на ул. Патриса Лумумбы, 2 открыли в м/р Городские горки в 1970 году. Он был построен для Пермского отделения Всесоюзного добровольного спортивного общества «Трудовые резервы».

Ранее сообщалось, что компания «Нова&Проформика» представила концепцию нового Дома спорта «Трудовые резервы», который будет построен в рамках комплексного развития территории «Городские горки». Объект будет включать семь функциональных зон. В частности, два блока займут залы для бокса и дзюдо.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.