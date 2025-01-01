Алёна Бронникова Проект строительства общежития РЖД в Перми получил одобрение экспертизы Ведомственная гостиница появится за ДКЖ Поделиться Твитнуть

Фото: презентация АО «РЖД»

В Перми проект строительства ведомственной гостиницы Пермского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций (УЦПК) получил положительное заключение государственной экспертизы. Согласно данным, размещённым на сайте ЕГРЗ, одобрение было получено 27 декабря.

Проект подготовлен АО «Росжелдорпроект» и свердловским ООО «Информинг». Возведением будет заниматься ОАО «РЖД».

Здание появится на ул. Локомотивной, слева от ДКЖ, рядом с ЖК «Олимп». О планах РЖД построить 10-этажное общежитие на 300 мест для слушателей УЦПК стало известно в феврале 2020 года. Новость привлекла внимание экологов и местных жителей, выступивших против реализации проекта. На выбранной территории также были установлены ограничения по высотности — до четырёх этажей.

Вопрос о строительстве был вынесен на публичные слушания. В январе 2021 года, несмотря на протесты общественности, депутаты Пермской гордумы поддержали решение о введении соответствующей подзоны. Весной 2023 года РЖД заявило о завершении подготовки проекта строительства объекта и подготовке к передаче его на экспертизу.

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