Максим Артамонов
АО «РЖД» завершило разработку проекта гостиницы за Дворцом культуры железнодорожников
Документы передадут на госэкспертизу
АО «РЖД» подготовило проект строительства ведомственной гостиницы учебного центра подготовки кадров, которую планируется разместить в Перми рядом с ДКЖ.
Как сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги, сейчас ведётся подготовка к передаче этого проекта на госэкспертизу.
Напомним, в феврале 2020 года года АО «РЖД» озвучило планы по строительству десятиэтажного общежития на 300 мест для слушателей Пермского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций в районе Черняевского леса. Участок был выбран по ул. Локомотивной — слева от ДКЖ, рядом с ЖК «Олимп». Новость сразу привлекла внимание экологов и местных жителей, которые высказались против застройки подходов к Черняевскому лесу и выразили опасения, что строительство может негативно повлиять на экологию лесопарка.
На этой территории также были установлены ограничения по высотности — до четырёх этажей. АО «РЖД» же настаивало на строительстве десятиэтажного здания.
Вопрос о строительстве был вынесен на публичные слушания, где обсуждалось введение подзоны Ц-4 (10 этажей), позволяющей построить общежитие на другой площадке. В январе 2021 года, несмотря на протесты общественности, депутаты Пермской городской думы поддержали решение о введении соответствующей подзоны.
Весной того же года губернатор Дмитрий Махонин публично заявил, что «строительство гостиницы за ДКЖ никогда не предполагалось и не предполагается», и речь идёт о возможности строительства здания с правой стороны от ДКЖ. Это участок, где растут тополя, «состояние которых вызывает опасения». Он находится вне границ зоны особо охраняемой территории.
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