Максим Артамонов АО «РЖД» завершило разработку проекта гостиницы за Дворцом культуры железнодорожников Документы передадут на госэкспертизу Поделиться Твитнуть

Новая площадка для общежития РЖД

Константин Долгановский

АО «РЖД» подготовило проект строительства ведомственной гостиницы учебного центра подготовки кадров, которую планируется разместить в Перми рядом с ДКЖ.

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги, сейчас ведётся подготовка к передаче этого проекта на госэкспертизу.

Напомним, в феврале 2020 года года АО «РЖД» озвучило планы по строительству десятиэтажного общежития на 300 мест для слушателей Пермского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций в районе Черняевского леса. Участок был выбран по ул. Локомотивной — слева от ДКЖ, рядом с ЖК «Олимп». Новость сразу привлекла внимание экологов и местных жителей, которые высказались против застройки подходов к Черняевскому лесу и выразили опасения, что строительство может негативно повлиять на экологию лесопарка.

На этой территории также были установлены ограничения по высотности — до четырёх этажей. АО «РЖД» же настаивало на строительстве десятиэтажного здания.

Вопрос о строительстве был вынесен на публичные слушания, где обсуждалось введение подзоны Ц-4 (10 этажей), позволяющей построить общежитие на другой площадке. В январе 2021 года, несмотря на протесты общественности, депутаты Пермской городской думы поддержали решение о введении соответствующей подзоны.

Весной того же года губернатор Дмитрий Махонин публично заявил, что «строительство гостиницы за ДКЖ никогда не предполагалось и не предполагается», и речь идёт о возможности строительства здания с правой стороны от ДКЖ. Это участок, где растут тополя, «состояние которых вызывает опасения». Он находится вне границ зоны особо охраняемой территории.

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