Елена Синица Появилось видео смертельного ДТП на автодороге «Горнозаводск — граница с Свердловской областью» По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

На 70 км автодороги «Горнозаводск — граница с Свердловской областью» 9 января произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Около 22:30 со стороны посёлка Тёплая Гора в направлении Горнозаводска ехал грузовой автомобиль «Мерседес». По предварительным данным, 63-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Флейт фрейдлайнер». В результате водитель «Мерседеса» скончался до прибытия скорой помощи, водитель второго авто получил различные травмы.

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





Ранее сообщалось , что три человека пострадали в ДТП с такси на трассе Р-243 в Прикамье 9 января.





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